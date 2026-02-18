Oonagh - Ausstieg aus der MusikindustrieJetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 5: Oonagh - Ausstieg aus der Musikindustrie
In dieser Folge ist Senta zu Gast – Sängerin, Mutter und jemand, der seit über 20 Jahren in der Musik unterwegs ist. Bekannt wurde sie durch verschiedene Projekte, allen voran Oonagh: eine Mischung aus Fantasy-Pop, Elbensprachen und großer Inszenierung. Goldene Schallplatten, internationale Tourneen, Echo-Auszeichnungen – Oonagh war ein Phänomen. Doch irgendwann kam der Punkt, an dem Senta spürte: Das bin ich nicht mehr. Wir sprechen über diesen Bruch, über den Druck im System, Selbstzweifel und den Moment, in dem sie ernsthaft ans Aufhören dachte. Senta erzählt offen von ihrer Zeit in der Therapie, vom Loslassen, von Tränen – und davon, wie sie aus all dem etwas Neues geschaffen hat. Heute macht sie Musik für Kinder. Voller Konfetti und Gefühl, spricht sie Themen an, die Kindern und Familien empowern sollen und das auf Augenhöhe. Ohne Chartdruck, aber mit echtem Herzen. Und plötzlich ist da wieder Leichtigkeit. Eine sehr persönliche Folge über Neuanfänge, kreative Identität und die große Frage: Was bleibt von uns, wenn wir alles hinterfragen? Wer die Folge als Video sehen möchte, kann das ab sofort auch auf meinem YouTube-Account anschauen: https://www.youtube.com/@mischalorenz. Vielen Dank an alle da draußen, die den Podcast hören und mich unterstützen! Ich stehe noch am Anfang, das ganze Projekt wächst, und ich freue mich sehr, dass ihr ein Teil davon seid. Deswegen ein großes Dankeschön an dieser Stelle!
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