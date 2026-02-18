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Never Meet Your Idols

Monty Arnold - Synchron, Kritik & Früher war alles besser

Talk? Now!Staffel 1Folge 6vom 18.02.2026
Monty Arnold - Synchron, Kritik & Früher war alles besser

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Folge 6: Monty Arnold - Synchron, Kritik & Früher war alles besser

104 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge ist Monty Arnold zu Gast – Kabarettist, Autor und Sprecher - und heute außerdem Blogger und Podcaster . Wir sprechen über seinen Weg von der Bühne ins Studio, Rätselhaftes aus der Synchronwelt, kreative Stolpersteine und warum ehrliche Kritik so viel Spaß macht. Außerdem geht’s um Lieblingsfilme, das schöne Hamburg, die goldene Ära der Funkwerbung – und natürlich Deponia.

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