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Never Meet Your Idols

Bucci – Nüchternheit, Kontraproblem & 22 Cent

Talk? Now!Staffel 1Folge 10vom 18.02.2026
Bucci – Nüchternheit, Kontraproblem & 22 Cent

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Never Meet Your Idols

Folge 10: Bucci – Nüchternheit, Kontraproblem & 22 Cent

90 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Bucci ist Creator, Autor und Podcaster und hat sich in den letzten Jahren von der Regensburger Rap- und Partyszene hin zu einem bewussten, reflektierten Leben entwickelt. Er hat ein Buch über seinen Weg in die Nüchternheit geschrieben und erreicht regelmäßig Millionen Menschen mit seinen Social-Media-Inhalten. Im Podcast spricht er darüber, wie Abhängigkeit aussieht, wenn sie nicht nach Klischee aussieht, warum er mit 22 Cent auf dem Konto seinen Job gekündigt hat – und was Alkohol mit dem zu tun hat, was man eigentlich vom Leben will.

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