K-Fly - Vom Internet-Kid zun Rapper mit Millionen-Streams!Jetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 3: K-Fly - Vom Internet-Kid zun Rapper mit Millionen-Streams!
In dieser Folge ist K-Fly zu Gast – Rapper, Songwriter und einer der ersten echten Internet-Rapper, der sich von MySpace bis auf die großen Bühnen hochgearbeitet hat.Wir sprechen über seinen viralen Durchbruch mit „Wenn du da bist“, über Konzerte, auf denen sich Fans seinen Namen auf den Hals tätowieren – und über die Frage, wie man so eine Sprache findet, die berührt, ohne kitschig zu werden. K-Fly erzählt von alten Battle-Rap-Zeiten, Nostalgie und warum er seinem Stil bis heute treu geblieben ist. Es geht um die Rolle von Social Media, Community-Arbeit und was es heißt, Rapper zu sein und gleichzeitig Vater, Ehemann und ein ganz normaler Typ zu bleiben.
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