Druck am Arbeitsplatz - Wenn Stress krank machtJetzt kostenlos streamen
NextIn Business
Folge 1: Druck am Arbeitsplatz - Wenn Stress krank macht
11 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6
Unsere Arbeitswelt beeinflusst unser psychisches Wohlbefinden. Umso wichtiger ist es, dass sich Arbeitgeber, Patienten und Leistungserbringer vernetzen. Anhand von Beispielen aus der Praxis zeigen wir, wie die Vernetzung stattfindet und wie Technologie sowie KI im Bereich psychische Leiden eingesetzt werden kann. Wir präsentieren Startups, die neue Lösungen entwickeln, und sprechen mit Stefanie Heizmann über den zunehmenden Stress im Alltag und wie sie damit umgeht.
