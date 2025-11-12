Zum Inhalt springenBarrierefrei
Volle Ladung Zukunft - Schweizer Startups arbeiten an der Batterie von morgen

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 12.11.2025
11 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Ohne Batterien keine Energiewende. Doch die Technologie steht vor Herausforderungen: knappe Rohstoffe, lange Ladezeiten und kompliziertes Recycling. Wir begleiten Unternehmer und Unternehmerinnen, die neue Batterien entwickeln oder alten Batterien zu einem zweiten Leben verhelfen. Wir blicken in die Vergangenheit mit Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer und stellen Fragen an den Schweizer Rennfahrer Neel Jani.

