Schweizer Roboter im AlltagstestJetzt kostenlos streamen
NextIn Business
Folge 4: Schweizer Roboter im Alltagstest
11 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6
Roboter im Pflegebereich sind bereits Realität in Schweizer Spitälern. Sie übernehmen Routineaufgaben und entlasten das Personal. Bald kommen Schweizer Roboter, die uns das Essen nach Hause bringen. Wir zeigen Startups, die diese Roboter entwickelt haben, und sprechen mit dem ehemaligen TV-Moderator und Verleger Kurt Aeschbacher über den sinnvollen Einsatz von Robotern.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick