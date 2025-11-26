Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NextIn Business

Schweizer Startups im Kampf gegen Antibiotikaresistenz

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 26.11.2025
Schweizer Startups im Kampf gegen Antibiotikaresistenz

Schweizer Startups im Kampf gegen AntibiotikaresistenzJetzt kostenlos streamen

NextIn Business

Folge 5: Schweizer Startups im Kampf gegen Antibiotikaresistenz

11 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Multiresistente Keime bedrohen die Medizin von morgen. Lebenswichtige Antibiotika wirken nicht mehr. Schweizer Startups entwickeln nun eine neue Generation von Antibiotika und Diagnoseverfahren. Wir blicken hinter die Kulissen eines Spitals, zeigen die neuen Lösungen und diskutieren mit dem bekannten Arzt und Comedian Fabian Unteregger über die neuen Anwendungsmöglichkeiten von KI in der Forschung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

NextIn Business
SAT.1
NextIn Business

NextIn Business

Alle 4 Staffeln und Folgen