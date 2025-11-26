Schweizer Startups im Kampf gegen AntibiotikaresistenzJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Schweizer Startups im Kampf gegen Antibiotikaresistenz
11 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6
Multiresistente Keime bedrohen die Medizin von morgen. Lebenswichtige Antibiotika wirken nicht mehr. Schweizer Startups entwickeln nun eine neue Generation von Antibiotika und Diagnoseverfahren. Wir blicken hinter die Kulissen eines Spitals, zeigen die neuen Lösungen und diskutieren mit dem bekannten Arzt und Comedian Fabian Unteregger über die neuen Anwendungsmöglichkeiten von KI in der Forschung.
