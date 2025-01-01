Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 1Folge 8
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 8: Patty Strong

21 Min.Ab 12

Die Showsängerin Ute Neufert alias Patty Strong behauptet, dass ihre vierjährige Tochter Vanessa sei entführt wurde. Wenig später sehen die Kommissare Patty Strong im Fernsehen, wo sie einen Appell an die Entführer ihrer Tochter richtet. Und nicht nur das: Sie promotet gleichzeitig ihre neue CD! Offensichtlich war die Entführung inszeniert - doch dann verschwindet das Mädchen tatsächlich ...

