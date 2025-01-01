Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Ungebremst
22 Min.Ab 12
Carina, die Inhaberin eines Saunaclubs, wird schwer verletzt aus ihrem Autowrack geborgen. Tom, ihr Mann und Geschäftsführer des Clubs, gerät ins Visier der Ermittler. Er gibt zu, kurz vor dem Unfall einen Streit mit Carina gehabt zu haben. Wusste er von seinem Nebenbuhler Martin? Oder steckt Christine, die gehörnte Ex von Martin, dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick