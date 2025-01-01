Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Tödliche Dosis
21 Min.Ab 12
Sven Hornbach stirbt an einer Überdosis Heroin. Die Kommissare finden heraus, dass der Ex-Junkie sich den goldenen Schuss nicht selbst gesetzt hat - er wurde ermordet. Welche Rolle spielt seine Ex-Freundin Saskia? Und was weiß der zwielichtige Sozialarbeiter Gerri Kleinfeld? Die Ermittlungen führen Conny und Bernie mitten ins Drogenmilieu ...
