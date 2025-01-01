Der Apfel fällt oft weit vom StammJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Der Apfel fällt oft weit vom Stamm
23 Min.Ab 12
Die 19-jährige Sonja Müller entführt am helllichten Tag ihre 9-jährige Stiefschwester Karina Heinze. Scheinbar ohne Grund. Doch im Laufe der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf familiäre Abgründe, die die Tat der 19-Jährigen in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Ist Sonja das eigentliche Opfer?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick