Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kommt gar nicht in die Tüte

SAT.1Staffel 9Folge 24
Kommt gar nicht in die Tüte

Folge 24: Kommt gar nicht in die Tüte

22 Min.Ab 12

Der ehemalige Unternehmer Gottfried Lukas ist tief gefallen: Er lebt mittlerweile mit allen Entbehrungen und Gefahren auf der Straße. Als er eines Nachts im Schlaf mit einer Plastiktüte erstickt wird, wirft der Mord zahlreiche Rätsel auf. Doch Bernies Vergangenheit trägt maßgeblich dazu bei, dass der mysteriöse Mordfall gelöst werden kann ...

