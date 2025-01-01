Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Spuren der Vergangenheit

SAT.1Staffel 9Folge 63
Spuren der Vergangenheit

Spuren der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 63: Spuren der Vergangenheit

22 Min.Ab 12

Carlos Schmitte wird erschlagen neben Bahngleisen gefunden. Der Tatort sieht aus, als wäre er professionell von der Polizei gesichert worden - die Spurensicherung war allerdings noch nicht vor Ort. Niedrig und Kuhnt finden heraus, dass Schmitte ein verurteilter Vergewaltiger war, der vor kurzem aus einer forensischen Klinik entlassen wurde. Sein Opfer Tatjana Dietrich nahm sich nach der Tat das Leben. Kann Schmittes Ehefrau zur Aufklärung des Mordes an ihrem Mann beitragen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen