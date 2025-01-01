Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Melodie des Todes

SAT.1Staffel 9Folge 66
Melodie des Todes

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 66: Melodie des Todes

22 Min.Ab 12

Nadya Sahid ist eine Mitarbeiterin des Geigen-Wunderkinds Racine. Doch als sie nach einem Konzert erstochen in der Umkleidekabine gefunden wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel. Galt der Anschlag tatsächlich ihr oder wollte der Täter ursprünglich der begabten und erfolgreichen Geigerin nach dem Leben trachten?

SAT.1
