Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Ein todsicheres Ding
22 Min.Ab 12
In die Falle getappt: Drei Jugendliche steigen in das Haus des Bauunternehmers Theo Meisen ein und werden dabei von der Polizei gestellt. Doch die Beamten stellen nicht nur sie, sondern auch die Leiche des Hauseigentümers. Doch alle drei bestreiten den Mord. Decken sich die Einbrecher gegenseitig, oder war noch jemand im Haus?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick