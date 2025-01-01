Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Tödlicher Eingriff
23 Min.Ab 12
In einem Waldstück finden die Ermittler die Leiche der Prostituierten Cristina Munteanu. Die Rumänin starb an einer illegalen Abtreibung im fünften Monat. Ihre Schwester Alina führt die Kommissare auf die Spur von zwei Zuhältern, die sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Welche Rolle spielen Nils Brauchitsch und der zwielichtige Arzt "Mogli"?
