Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Feuerteufel
22 Min.Ab 12
Nach dem Brand in einer Erdgeschosswohnung fällt der Verdacht schnell auf die 16-jährige Hong. Sie bestreitet jedoch, das Feuer gelegt zu haben. Als die Kommissare aber Beweis relevantes Material in ihrem Elternhaus finden, zieht sich die Schlinge immer weiter um das junge Mädchen zu. Die Adoptiveltern Martin und Petra sind entrüstet über die Anschuldigungen ...
