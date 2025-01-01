Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod eines Strichers

SAT.1Staffel 1Folge 4
Tod eines Strichers

Tod eines StrichersJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 4: Tod eines Strichers

22 Min.Ab 12

Konrad Felder, genannt "Koko", wird erstochen in einem Waldstück aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf den angesehenen Chirurgen Dr. Paulus. Aber auch der vorbestrafte und skrupellose Stricher Rainer Kehl verstrickt sich im Verhör in Widersprüche: Der Tote war sein schärfster Konkurrent. Wollte er sich mit dem Mord freie Bahn zu Dr. Paulus verschaffen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen