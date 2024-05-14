NOTRUF
Folge vom 14.05.2024: Die abgemähten Finger
44 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12
Ein pedantischer Gärtner will einen perfekt getrimmten Rasen, doch beim Mähen gerät nicht nur er, sondern auch seine Frau in Gefahr. Rettungssanitäterin Jane Lang muss schließlich beide Ehepartner behandeln. - Eine 19-Jährige fragt sich, welche gesundheitlichen Probleme ihre Eltern vor ihr verheimlichen, als ihr Vater plötzlich zusammenbricht. Retter Matthias Jansen und seine Kollegen kennen den Patienten, denn er hat eine lange Krankengeschichte ...