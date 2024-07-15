Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerwartete Geburt

Folge vom 15.07.2024
Folge vom 15.07.2024: Unerwartete Geburt

43 Min. Ab 12

Der 27-Jährige Marius wird bedroht und hat Todesangst - und es gibt nur einen Ausweg. Notfallsanitäter Jean Charalampidis berichtet von einem jungen Mann, der aus Angst eine schwerwiegende Entscheidung getroffen hat. - Anstatt eine Frau mit Wehen ins Krankenhaus zu transportieren, wird Notfallsanitäter Christian Strzoda plötzlich selbst zum alleinigen Geburtshelfer. Doch der Zustand des Neugeborenen gibt Grund zur Sorge ...

