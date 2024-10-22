Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Eine schwerwiegende Entscheidung

SAT.1
Folge vom 22.10.2024
Eine schwerwiegende Entscheidung

Eine schwerwiegende EntscheidungJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 22.10.2024: Eine schwerwiegende Entscheidung

23 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Allergischer Schock oder Herzinfarkt? - Notarzt Dr. Marc Wrobel muss in seinem nächsten Einsatz eine schnelle und vor allem richtige Entscheidung treffen. Das Leben des 66-jährigen Patienten liegt allein in seinen Händen. - Wenn die Muse zum Notfall wird - Als Model Ilonka im Schloss plötzlich Atemnot bekommt, zählt für Notfallsanitäterin Anika Hammer jede Sekunde.

