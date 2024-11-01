NOTRUF
Folge vom 01.11.2024: Rückfahrt ohne Erinnerung
23 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Für den Paketboten Ali Selas ist es ein ganz normaler Arbeitstag - bis er unter einem Auto die Beine des 80-jährigen Ulrich sieht. Ali glaubt an einen schweren Autounfall, doch das Team um Rettungssanitäter Sascha Tysiak erkennt schnell, dass etwas völlig anderes vorliegt und nimmt entschlossen den Kampf um das Leben des Rentners auf. - Als ein Sechsjähriger plötzlich mit Krämpfen zusammenbricht, fürchtet sein Vater Milan um das Leben seines Sohnes.