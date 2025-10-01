Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 12: Der Händler des Todes
42 Min.Ab 12
Das FBI sucht nach einer verschwundenen Waffenlieferung belgischer BNT 35 Gewehre. In der Stadt wurde ein willkürlicher Mord mit diesem Waffentyp verübt. Der Waffenlieferant Randall Priest vermutet, dass die Lieferung noch im Hafen von L.A. in Containern lagert. Charlie versucht anhand von 4D-Abbildungen auszurechnen, wo sich die Container befinden. Aber erst nach einem weiteren Anschlag mit zahlreichen Todesopfern hat Charlie genug Informationen, um die Container zu finden.
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
