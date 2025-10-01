Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 9: Buckleys Spiel
40 Min.Ab 12
Ein Überfall auf eine Diamantenbörse entwickelt sich zur Geiselnahme. Da die Täter zuvor einen Bus entführt haben, wird John Buckley, der vor einiger Zeit wegen einer Busentführung festgenommen wurde, in den Fall miteinbezogen. Es stellt sich heraus, dass Buckley zu Maddux, dem Anführer der Geiselnehmer, im Gefängnis Kontakt hatte und ihn in seine Strategien eingeweiht hat. Unter der Bedingung der Haftminderung kooperiert Buckley mit dem FBI.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren