Der Klon

Folge 5: Der Klon

42 Min.Ab 12

Das Team sucht nach der entführten fünfjährigen CJ. Ihr Vormund Dr. Bramon, der für das Unternehmen LEBENS-Pharmaceuticals arbeitet, gibt an, dass die leibliche Mutter Anne Flynn ihre Tochter entführt haben soll. Liz und Colby finden in Annes Haus ein blutverschmiertes Kleidungsstück. Es stellt sich heraus, dass das Blut von einer ehemaligen Mitarbeiterin von LEBENS-Pharmaceuticals stammt. Das Besondere an dem Blut: Es weist eine makellose DNA auf.

