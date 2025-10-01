Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 8: Ultimatum
39 Min.Ab 12
Ian Edgerton verfolgt den Drogenboss Salazar, der aus dem Gefängnis einen Heroinring leitet. Edgerton wird wegen Mordverdacht verhaftet, doch ihm gelingt die Flucht. Er nimmt Colby als Geisel und versteckt sich innerhalb des Gebäudes. Seine Forderung: Charlie soll ihm helfen, den ehemaligen Buchhalter Salazars, Felipe Garcia, zu finden. Garcia ist vor zwei Wochen ausgebrochen, aber Edgerton vermutet, dass er sich noch unter den 6.000 Häftlingen im Gefängnis aufhält.
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
