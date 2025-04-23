Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
On the Case - Unter Mordverdacht

Der Alptraum von Idaho Falls

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 14vom 23.04.2025
Der Alptraum von Idaho Falls

Der Alptraum von Idaho FallsJetzt kostenlos streamen

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 14: Der Alptraum von Idaho Falls

48 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12

Idaho Falls, Juli 1989: Die Leichen der 49-jährigen Reeda Roundy und der 47-jährigen Betty Gray werden in Reedas Haus gefunden. Beide Frauen waren brutal ermordet worden. Als die Ermittler am Tatort eintreffen, machen sie weitere erschreckende Entdeckungen, die auf ein satanistisches Motiv hindeuten. Die Ermittler müssen tief in das Leben der Opfer eintauchen, um die Wahrheit zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

On the Case - Unter Mordverdacht
Kabel Eins Doku
On the Case - Unter Mordverdacht

On the Case - Unter Mordverdacht

Alle 2 Staffeln und Folgen