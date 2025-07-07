Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Der Golden-State-Killer

Kabel Eins Doku
Staffel 8
Folge 6
vom 07.07.2025
Der Golden-State-Killer

Der Golden-State-KillerJetzt kostenlos streamen

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 6: Der Golden-State-Killer

49 Min.
Folge vom 07.07.2025
Ab 16

Drei Jahre lang terrorisiert ein sexueller Sadist, bekannt als der Golden-State-Killer, die Region Sacramento. Bis zu 50 sexuell motivierte Verbrechen wurden mit diesem Täter in Verbindung gebracht. Knapp 40 Jahre nach dem ersten Angriff des Vergewaltigers, versuchen die Behörden immer noch, ihn zur Rechenschaft zu ziehen.

