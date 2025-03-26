Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Wie vom Erdboden verschluckt

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 5vom 26.03.2025
Folge 5: Wie vom Erdboden verschluckt

48 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Im April 1997 verschwindet das 20-jährige Showgirl Ginger Rios während einer Shoppingtour. Ihr Ehemann ist besorgt, doch als die Ermittler Details über die Ehe erfahren, können sie ihn als Täter nicht ausschließen. Eine weitere Spur führt die Polizei in die Wüste ...

