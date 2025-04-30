Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Niederträchtige Lügen

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 16vom 30.04.2025
Niederträchtige Lügen

Folge 16: Niederträchtige Lügen

49 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

In Las Vegas entdecken Teenager am helllichten Tage ein verlassenes Auto. Auf dem Beifahrersitz liegt eine mit Blut überströmte Frauenleiche. Die Ermittler gehen schnell von einer sexuell motivierten Gewalttat aus. Wer hat die vierfache Mutter Nancy Menke, die nur wenige Kilometer von ihrem Fundort lebte, so brutal aus dem Leben gerissen?

Kabel Eins Doku
