Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 9vom 14.07.2025
Rebecca und Rusty Porter sind spurlos aus ihrem Haus verschwunden. Die Polizei entdeckt bei Ankunft ein verstörendes Bild: Die Haustür des Farmhauses steht offen, Überwachungskameras wurden zerstört, und im Schlafzimmer scheint ein Kampf stattgefunden zu haben. Als die Ermittler in der Vergangenheit des Paares graben, stellt sich heraus, dass es in ihrem Umfeld nicht nur Freunde gab.

