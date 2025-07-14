Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 8vom 14.07.2025
48 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12

Die 50-jährige Marilou Johnson ist eine alleinerziehende Mutter von drei Teenagersöhnen, als sie den 71-jährigen Millionär Roger Blanchard kennenlernt. Bald bietet Roger an, Marilou und ihre Kinder in seiner prunkvollen Villa aufzunehmen. Das neue Leben läuft gut an, doch eines Tages verschwindet Marilou, und die Ermittler sind einer unheilvollen Wahrheit auf der Spur.

Kabel Eins Doku
