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One Piece

Entscheidender Kampf im Ryugu-Palast! Zorro vs. Hody

ProSieben MAXXFolge vom 20.03.2026
Entscheidender Kampf im Ryugu-Palast! Zorro vs. Hody

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One Piece

Folge vom 20.03.2026: Entscheidender Kampf im Ryugu-Palast! Zorro vs. Hody

24 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Mit der Intention, den Willen von Arlong weiterzuführen, wollte Hody Jones die Macht auf der Fischmenscheninsel übernehmen. Gemeinsam mit seiner Bande war er im Ryugu-Palast und flutete das gesamte Gebäude um anschließend Neptuns Armee zu bekämpfen. Doch Zorro und Yakkudori schaffen es mit vereinten Kräften Hody vorerst abzuwehren ...

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