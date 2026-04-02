Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Ein schockierendes Geständnis. Die Wahrheit über Otohimes Ermordung.

ProSieben MAXXFolge vom 02.04.2026
Ein schockierendes Geständnis. Die Wahrheit über Otohimes Ermordung.

Ein schockierendes Geständnis. Die Wahrheit über Otohimes Ermordung.Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 02.04.2026: Ein schockierendes Geständnis. Die Wahrheit über Otohimes Ermordung.

24 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Nachdem Hody Jones nun auch die drei Prinzen des Ryugu Königreichs in seine Gewalt bringen konnte, fehlt ihm nur noch Prinzessin Shirahoshi, um die gesamte Königsfamilie zu unterwerfen. Zu seinem Glück sind die Prinzessin und Jimbei inzwischen seinen Leuten in die Falle gegangen. Damit sind die Strohhüte die einzigen, die Hody noch gefährlich werden könnten.

Alle verfügbaren Folgen