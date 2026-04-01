Ein Riss in der Freundschaft. Luffy vs. JimbeiJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 01.04.2026: Ein Riss in der Freundschaft. Luffy vs. Jimbei
24 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Brook, Lysop und Zorro sind nach wie vor in ihrem Käfig im Ryugu-Palast eingeschlossen und wissen nicht weiter. Da entschließt sich Brook, den beiden Kameraden eine Geheimtechnik zu präsentieren, mittels derer er in der Lage ist, seinen Geist von seinem Körper zu trennen. Auf diese Weise kann er dem Käfig entkommen und macht sich auf den Weg Hilfe zu suchen.