Kizarus Auftritt! Eine Falle für Tiger!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 24.03.2026: Kizarus Auftritt! Eine Falle für Tiger!
24 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Rückblick: Vor 15 Jahren. Nachdem Fisher Tiger seine Warnung wahrgemacht hat und die Sklaven in Mariejoie befreit hat, wirft das ein schlechtes Licht auf das Königreich, das jetzt eine Weile nicht mehr an der Weltkonferenz teilnehmen kann. Königin Otohime versucht weiterhin, Unterschriften für ihre Petition zu sammeln, was aber immer noch auf Ablehnung bei ihrem Volk stößt.