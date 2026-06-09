Überraschung - Eine Schlagzeile erschüttert die neue WeltJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.06.2026: Überraschung - Eine Schlagzeile erschüttert die neue Welt
24 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Ganz Dress Rosa ist in heller Aufregung, als De Flamingos Rücktritt von den Sieben Samurai bekannt gegeben wird. Dieser bespricht währenddessen mit den Strohhüten die Übergabe von Caesar Clown, der sich in deren Gewalt befindet. De Flamingo will Ruffy zu einer persönlichen Begegnung überreden und macht ihm ein verlockendes Angebot.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation