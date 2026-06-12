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One Piece

Piratenprinz Cavendish

ProSieben MAXXFolge vom 12.06.2026
Piratenprinz Cavendish

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One Piece

Folge vom 12.06.2026: Piratenprinz Cavendish

24 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Während die erste Runde des Turniers ausgerichtet wird, warten Ruffy und die Gladiatoren seiner Gruppe auf ihren Kampf. Dabei erfährt er, immer noch durch eine falsche Identität geschützt, dass ihm sein Konkurrent Cavendish nach dem Leben trachtet. Franky mischt sich währenddessen unter das Publikum, um mehr Informationen über De Flamingos Fabrik herauszufinden. Was bisher niemand weiß: Auch die Marine ist im Geschehen involviert.

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