One Piece
Folge vom 12.06.2026: Piratenprinz Cavendish
24 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Während die erste Runde des Turniers ausgerichtet wird, warten Ruffy und die Gladiatoren seiner Gruppe auf ihren Kampf. Dabei erfährt er, immer noch durch eine falsche Identität geschützt, dass ihm sein Konkurrent Cavendish nach dem Leben trachtet. Franky mischt sich währenddessen unter das Publikum, um mehr Informationen über De Flamingos Fabrik herauszufinden. Was bisher niemand weiß: Auch die Marine ist im Geschehen involviert.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation