Brennender Eifer - Das Corrida KolosseumJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.06.2026: Brennender Eifer - Das Corrida Kolosseum
24 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Ruffy legt sich mit De Flamingos Handlangern an. Den Tumult macht sich ein Dieb zu Nutze und reißt sich Zorros Schwert Shuusui unter den Nagel. Zorro, Sanji und Kinemon nehmen die Verfolgung auf, wobei letzterer nicht nur seinen Hut, sondern auch die Orientierung verliert. Ruffy und Franky erfahren derweil, dass es bei einem Turnier im Corrida Kolosseum eine Teufelsfrucht zu gewinnen gibt - Ace' Feuerfrucht.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation