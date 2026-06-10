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One Piece

Brennender Eifer - Das Corrida Kolosseum

ProSieben MAXXFolge vom 10.06.2026
Brennender Eifer - Das Corrida Kolosseum

Brennender Eifer - Das Corrida KolosseumJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 10.06.2026: Brennender Eifer - Das Corrida Kolosseum

24 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Ruffy legt sich mit De Flamingos Handlangern an. Den Tumult macht sich ein Dieb zu Nutze und reißt sich Zorros Schwert Shuusui unter den Nagel. Zorro, Sanji und Kinemon nehmen die Verfolgung auf, wobei letzterer nicht nur seinen Hut, sondern auch die Orientierung verliert. Ruffy und Franky erfahren derweil, dass es bei einem Turnier im Corrida Kolosseum eine Teufelsfrucht zu gewinnen gibt - Ace' Feuerfrucht.

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