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One Piece

Das schicksalhafte Wiedersehen - Bellamy, die Hyäne

ProSieben MAXXFolge vom 12.06.2026
Das schicksalhafte Wiedersehen - Bellamy, die Hyäne

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One Piece

Folge vom 12.06.2026: Das schicksalhafte Wiedersehen - Bellamy, die Hyäne

24 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Im Kolosseum trifft Ruffy einen alten Bekannten: Bellamy, der ihn sogleich erkennt und zur Rede stellt. Law, Robin und Lysop bereiten sich derweil auf Caesars Übergabe an De Flamingo vor. Die soll auf Green Bit, einer kleinen Insel vor Dress Rosa, stattfinden, doch der Weg dorthin führt über eine Brücke, unter der tückische Gefahren lauern.

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