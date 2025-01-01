Die Rückkehr des falschen BrudersJetzt kostenlos streamen
One Tree Hill
Folge 16: Die Rückkehr des falschen Bruders
41 Min.Ab 16
Der Abschlussball steht bevor und Peyton beschließt nach der Enthüllung mit Nathan und Brooke, zu Hause zu bleiben. Diese Entscheidung soll ihr aber noch zum Verhängnis werden - der psychopatische Stalker Derek taucht plötzlich auf ... Auch zwischen Dan und Karen könnte es besser laufen: Karen sagt, dass sie nie wieder so fühlen wird, wie vor 17 Jahren ... Lucas lässt der Tod von Keith immer noch keine Ruhe und er versucht weiter, sich an wesentliche Details zu erinnern ...
