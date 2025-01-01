One Tree Hill
Folge 12: Das wahre Glück
41 Min.Ab 6
Lucas und Peyton verstehen sich immer besser ... Haley will nicht auf den Abschlussball, weil sie sich fett und unattraktiv findet. Nathan hat eine Idee, und will zusammen mit Mouth und Skills Geld für ihr Kleid auftreiben ... Dan offenbart Deb, dass er sie nie geliebt hat, sondern immer nur Karen ... Lucas zweifelt noch immer daran, dass Jimmy Keith wirklich umgebracht hat ... Brooke fühlt sich bei den Clean Teens richtig wohl und verguckt sich in Chase, einen der Mitglieder.
