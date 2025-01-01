One Tree Hill
Folge 11: Ehrlich währt am längsten
39 Min.Ab 12
Peyton hat Probleme damit, dass Lucas einen Herzinfarkt bekommen hat, als sie sich küssten - und will nun solche Situationen vermeiden ... Brooke beschließt, den Test ohne Schummeln zu bestehen, scheitert jedoch. Daraufhin bricht sie mit Rachel bei Direktor Turner ein ... Nathan beichtet Haley die Geschichte mit Daunte, woraufhin sie zu Karen zieht. Nathan will Haley jedoch unbedingt zurückgewinnen ... Gigi trennt sich von Mouth, da der Altersunterschied zu gravierend ist ...
