One Tree Hill
Folge 8: Das große Bankett
41 Min.Ab 12
Brooke fasst sich ein Herz und fragt Lucas, ob er mit ihr zum Basketball-Bankett geht. Als er zusagt, bricht für Peyton eine Welt zusammen .... Haley versteht die Welt nicht mehr: Nathan zieht sich von ihr zurück und scheint sich auch über die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison nicht zu freuen ... Dan ist zusammen mit Karen auf dem Bankett und zwischen den beiden knistert es heftig ... Whitey wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet und hält eine sehr emotionale Rede.
