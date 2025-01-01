One Tree Hill
Folge 18: Moment der Wahrheit
41 Min.Ab 12
Dan gerät immer mehr unter Druck. Er weiß nun, von wem die anonymen Drohungen kommen und will denjenigen zum Schweigen bringen ... Auch Lucas kann sich erinnern und versucht, Keiths Tod aufzuklären ... Für Nathan stehen harte Tage bevor. Die Fragen nach den manipulierten Basketballspielen hören einfach nicht auf. Zwar nimmt Lucas die Schuld auf sich - das kann jedoch nicht die Lösung sein ... Peyton leidet noch immer unter der Attacke von Stalker Derek ...
