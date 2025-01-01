One Tree Hill
Folge 21: Die Wege trennen sich
41 Min.Ab 12
Die große Abschlussparty steht bevor, und Deb überredet Haley und Nathan auch hinzugehen. Da es das letzte große Event sein wird, bevor alle getrennte Wege gehen, ist die Stimmung am Ende etwas sentimental ... Nathan und Lucas wollen sich von Dan lossagen und beschließen, nun ihr eigenes Leben zu leben. Für Lucas stehen viele wichtige Ereignisse an und das Schicksal fügt sich auch noch für Nathan ...
