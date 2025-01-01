Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Die Wahrheit

Staffel 5Folge 9
Folge 9: Die Wahrheit

41 Min.Ab 12

Das erste große Spiel für Lucas und Skills als Coach steht an und sie sind wahnsinnig aufgeregt - hoffentlich ist das Team gut vorbereitet... Ein ungeahnter Zwischenfall überrascht die Mädchen auf ihrem Weg zum Spiel: Lindsey, Peyton, Haley, Mia und Brooke werden in der Bibliothek eingeschlossen und geraten aneinander. Vor allem Lindsey und Peyton können sich kaum zusammenreißen ... Nathan fasst derweil den Entschluss, Lindsey zu beichten, dass er Peyton geküsst hat ...

