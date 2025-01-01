One Tree Hill
Folge 16: Das Ende Steht Bevor
41 Min.Ab 12
Nathan und Lucas wissen nicht, wie sie mit der Nachricht, dass Dan bald sterben könnte, umgehen sollen. Besonders Nathan fällt es schwer, da sein Sohn Jamie sehr an seinem Opa hängt ... Nathan macht sich auch Sorgen um seine körperliche Fitness. Er merkt, dass er längst nicht mehr so in Form ist wie früher ... Lucas lenkt sich von seinem Liebeskummer ab, indem er Brooke mit der kleinen Angie hilft ... Brooke überrascht alle bei ihrer großen Präsentation ihrer neuen Kollektion ...
