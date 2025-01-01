Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Hass ist stärker als Liebe

WarnerStaffel 5Folge 17
41 Min.Ab 12

Die Ravens stehen vor ihrem wichtigsten Spiel, um in die Playoffs zu kommen. Trotz seiner Handverletzung soll Quentin mitspielen und das Team motivieren ... Für Dan sieht es nicht besonders gut aus: Er wartet immer noch auf ein Spenderherz und steht noch nicht einmal auf Nummer eins der Liste ... Deb dagegen ist putzmunter. Nathan erwischt sie, als sie sich vor der Webcam auszieht ... Mia kehrt zurück, um neue Songs aufzunehmen - Peyton freut sich ...

